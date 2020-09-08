FT: глава юрдепартамента правительства Британии ушел в отставку из-за Brexit

Глава юридического департамента правительства Великобритании Джонатан Джонс ушел в отставку из-за несогласия с возможными планами кабинета министров пересмотреть положения сделки о Brexit, которая легла в основу переговоров о будущем формате отношений Соединенного Королевства и Евросоюза. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times (FT), передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По подсчетам издания, речь идет о шестом высокопоставленном государственном служащем британского правительства, который подал в отставку из-за растущей напряженности в отношениях с премьер-министром Борисом Джонсоном. Знакомые с ситуацией источники сообщили газете, что Джонс "очень недоволен" решением главы правительства принять новый закон, который "лишит юридической силы" один из основных пунктов сделки о Brexit - раздел о закреплении статуса Северной Ирландии как субъекта, являющегося частью таможенного пространства Соединенного Королевства, при этом сохраняющего доступ к единому рынку и таможенной зоне ЕС. О том, что такие изменения могут быть приняты, FT информировала в воскресенье.

Многие высокопоставленные чиновники Евросоюза раскритиковали подобные планы правительства, указав на то, что это подорвет международные позиции Великобритании, так как доверять заверениям Лондона никто не будет.

Во вторник в Лондоне начинается предпоследний раунд переговоров об условиях будущих отношений Великобритании и Евросоюза. Он должен продлиться три дня, в течение которых делегации сделают еще одну попытку сблизить позиции и найти развязки по остающимся неразрешенным вопросам. Впрочем, как признают по обе стороны Ла-Манша, острые противоречия сохраняются, и на данный момент нет ясности, за счет чего их получится обойти.

Соединенное Королевство покинуло ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британская сторона отказалась. За остающееся время Лондон и Брюссель должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений. Если соглашение, в котором будут оговариваться новые правила торговли, так и не удастся заключить, стороны начнут торговать по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), как только закончится переходный период (31 декабря 2020 года). .