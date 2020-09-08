Экс-депутату НС Мгеру Седракяну предъявлено обвинение

Экс-депутату Национального Собрания Мгеру Седракяну (Тохмахи Мгер) предъявлено обвинение по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса Армении (злоупотребление должностными полномочиями). В качестве меры пресечение в отношении него была избрана подписка о невыезде.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, занимавший в 1999-2008 гг. должность главы административного района Эребуни города Ереван Седракян незаконную осуществил застройку 2782,55 кв.м на территории парка Вардавара.

Также экс-депутат отчудил своему брату и сыну территорию площадью 12035.5 кв.м на территории парка Вардавара.