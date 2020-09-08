Сусанна Саадян назначена главным бухгалтером аппарата премьер-министра
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Сусанна Саадян назначена главным бухгалтером аппарата премьер-министра.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства, решением премьера Саадян назначена начальником Департамента финансов и бухгалтерского учета - главным бухгалтером аппарата премьер-министра.
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