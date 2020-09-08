Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Сусанна Саадян назначена главным бухгалтером аппарата премьер-министра.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на сайт правительства, решением премьера Саадян назначена начальником Департамента финансов и бухгалтерского учета - главным бухгалтером аппарата премьер-министра.