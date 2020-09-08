ЕС и ВОЗ передали минздраву Армении тесты на COVID-19 и медоборудование

Европейский союз и ВОЗ передали министерству здравоохранения Республики Армения 100 концентраторов кислорода, 20 электрокардиографов и 10 000 ПЦР-тестов на COVID-19, сообщили Арменпресс в пресс-службе делегации ЕС в Армении.

Медоборудование, закупленное ВОЗ при поддержке ЕС, поможет расширить возможности тестирования и помогут пациентам выздороветь после тяжелого заболевания, вызванного COVID-19.

Кислородные концентраторы - это неинвазивный способ обеспечения кислородом пациентов, госпитализированных с COVID-19. Такой дополнительный кислород является первым важным шагом для лечения пациентов с низким уровнем кислорода в крови из-за тяжелой формы COVID-19.

Электрокардиографы поможет медицинским работникам контролировать работу сердца пациента на предмет осложнений. ЭКГ особенно важны для пациентов, находящихся на лечении в отделениях интенсивной терапии.

Подаренные 10 тыс тестов обеспечат своевременное выявление, изоляцию и лечение пациентов, что важно как для ухода за пациентами, так и для сдерживания эпидемии в стране. Эти тесты относятся к типу тестов, включенных в список материалов с гарантированным качеством ВОЗ, и могут дать точные результаты всего за 75 минут. Такое короткое время обработки экономит время и энергию медицинских работников, помогает снизить вероятность человеческой ошибки и позволяет проводить большее количество тестов в день.

Глава делегации Европейского союза в Армении, посол Андреа Викторин, представитель ВОЗ в Армении Егор Зайцев, заместитель министра здравоохранения Армении Лена Нанушян посетили Республиканский центр гуманитарной помощи для получения партии тестов и оборудования.

Посол ЕС и представитель ВОЗ передали тесты и оборудование министерству здравоохранения Республики Армения в рамках более крупного пакета помощи для предотвращения распространения COVID-19 в стране. Тесты и оборудование будут переданы в национальную лабораторию и медицинские учреждения.