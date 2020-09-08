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Спецслужбы Азербайджана подвергли хакерской атаке аккаунты граждан Арцаха

Спецслужбы Азербайджана подвергли хакерской атаке аккаунты граждан Арцаха

Спецслужбы Азербайджана подвергли хакерской атаке аккаунты в социальных сетях ряда граждан Республики Арцах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Служба национальной безопасности Арцаха.

“Служба Национальной безопасности Республики Арцах, будучи последовательной в осуществлении функций и полномочий, возложенных на нее законодательством Республики Арцах, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и мониторинга в социальных сетях, выявила, что в последние дни спецслужбы Азербайджанской Республики, используя возможности современных информационных технологий, подвергли хакерской атаке аккаунты социальных сетей ряда граждан Республики, опубликовав имеющиеся в них фотографии и информацию, содержащую личные данные”, - говорится в сообщении СНБ Арцаха.

Служба национальной безопасности Республики Арцах призывает граждан, пользующихся социальными сетями, быть внимательнее и бдительнее, воздерживаться от публикации личных данных в социальных сетях и во время переписки, особенно информации о лицах, находящихся на военной службе и на службе в органах.


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