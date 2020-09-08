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В Ереване будет установлен памятник жертвам 1 марта, общине выделено 2 млн драмов

В Ереване будет установлен памятник жертвам 1 марта, общине выделено 2 млн драмов

 Совет старейшин Еревана на первом заседании 5-ой сессии дал согласие на установку памятника погибшим во время событий 1 марта 2008 года в Ереване в ограде детского парка, прилегающего к улицам Закияна, Бейрута и Св. Григория Просветителя, в промежутке между 22 и 23 опорами ограды.

Как передает «Арменпресс», во время обсуждения вопроса члены Совета старейшин минутой молчания почтили память жертв 1-го марта.

Необходимость установки подобного памятника обусловлена увековечением памяти жертв 1 марта.

С целью осуществления проектных работ памятника, согласно решению правительства Армении от 7 ноября 2019 года, общине Ереван было выделено 2 млн драмов.

Победителем открытого конкурса проекта памятника, посвященного памяти погибших во время событий 1 марта  2008 г. в Ереване был признан проект Альберта Грачьевича Варданяна.


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