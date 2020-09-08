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Британцы оценили военный фестиваль в России

Британцы оценили военный фестиваль в России

Британское издание Daily Mail опубликовало отчет о военно-музыкальном фестивале "Спасская башня", который прошел в подмосковной Кубинке. Читатели позитивно оценили красоту фейерверков и масштаб мероприятия, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Молодец, Россия. Далее следует сказать: "Я тоже хочу!", - написал TheLionessRampant.

"Если отбросить политику, это довольно круто", - отметил Yabba_Dabba_Dooo

" Это впечатляет!!", - признался Turtle88.

Участники показательного концерта выступили на площади перед главным храмом Вооруженных сил.

Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" – парад подразделений почетной охраны глав государств и лучших российских и зарубежных военно-оркестровых коллективов мира.

Фестиваль сочетает военную, классическую, народную и эстрадную музыку, парадные дефиле военных оркестров и танцевальные шоу, показательные выступления с оружием, лазерные и пиротехнические эффекты.

В 2020 году фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 28 августа по 6 сентября.

Планировалось, что участниками фестиваля станут российские коллективы, представляющие почти все силовые ведомства России. Однако во избежание ухудшения эпидемиологической ситуации в Москве фестиваль был отменен. Отмечается, что он пройдет в 2021 году с 27 августа по 5 сентября.

 


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