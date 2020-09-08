Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Российский препарат сурфактант-БЛ продемонстрировал свою эффективность в борьбе с коронавирусной инфекцией. Изначально он создавался для лечения тяжелых поражений легких человека, в результате его применения среди тяжелобольных пациентов с COVID-19 смертность удалось снизить в пять раз. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные медиков.

В общей массе коронавирусных больных тяжелых случаев встречается 5%. Почти 80% из них умирают.

Сурфактант — это вещество, выстилающее легочные альвеолы изнутри, БЛ же расшифровывается как "бычье легкое".

Больные получали сурфактант-БЛ с помощью ингаляции, процедуру проводили дважды в сутки, она занимала 30 минут. Препарат больным вводили от двух до пяти дней, при этом пациенты отмечали улучшения сразу после ингаляции, пишет издание.

В настоящее время препарат вводится пациентам в рамках исследований его эффективности. По окончании исследования предполагается включить использование сурфактанта-БЛ в рекомендации Минздрава по лечению больных коронавирусной инфекцией.

Препарат ранее уже применяли при лечении тяжелых болезней легких, в частности, свиного гриппа.

Ранее стало известно, что минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

По последним данным ВОЗ, за все время в мире выявили около 26,7 миллиона случаев заражения COVID-19, почти 876 тысяч человек скончались от заболевания.