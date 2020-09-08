Индия обвинила Китай в стрельбе на линии контроля в Ладакхе

Солдаты Народно-освободительной армии Китая несколько раз выстрелили в воздух при попытке приблизиться в понедельник к одной из передовых позиций индийской армии в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх, заявило минобороны Индии.

"Именно Народно-освободительная армия Китая грубо нарушает договоренности и проводит агрессивные маневры, в то время как взаимодействие на военном, дипломатическом и политическом уровнях продолжается. В данном случае 7 сентября 2020 года войска Народно-освободительной армия Китая пытались приблизиться к одной из наших передовых позиций вдоль линии фактического контроля и … произвели несколько выстрелов в воздух в попытке запугать наши войска", - говорится в заявлении минобороны Индии.

В военном ведомстве также отметили, что "ни на одном этапе индийская армия не пересекала линию фактического контроля и не прибегала к каким-либо агрессивным средствам, включая стрельбу", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Обострение ситуации в пограничном между Индией и Китаем регионе Ладакх началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого обе страны усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.

Еще одно обострение ситуации произошло 29-30 августа, когда минобороны Индии сообщило о "провокационных военных действиях", устроенных войсками Китая на южном берегу озера Пангонг-Цо. Как позже сообщил МИД Индии, китайские войска снова предприняли провокационные действия также 31 августа, когда командиры расквартированных в регионе частей двух стран начали переговоры о деэскалации ситуации.

Китай в свою очередь обвинил Индию в нарушении линии контроля в приграничной зоне, выразил в связи с этим протест и заявил, что примет все необходимые меры для защиты своего суверенитета.

Как сообщило минобороны Китая, в ходе прошедшей в начале сентября встречи главы минобороны двух стран высказались за мирное урегулирование приграничного вопроса.