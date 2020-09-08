Время в Ереване: 11:07:36,   8 Сентябрь

Армения и Арцах должны быть готовы вместе противостоять проблемам с безопасностью

Армения и Арцах должны быть готовы вместе противостоять проблемам с безопасностью

Председатель Международного центра человеческого развития, советник президента Армении Теван Погосян преодоление стоящих перед Арменией и Арцахом вызовов безопасности видит в их единстве.

Как передает «Арменпресс», об этом Теван Погосян сказал на пресс-конференции 8 сентября, отметив, что проблемы безопасности Армении создают Азербайджан и Турция.

“Турция своей сегодняшней политикой открыто пытается распространять свое влияние на Средний Восток, на Средиземное море, вмешиваясь во внутренние дела Ливана, а также и в дела нашего региона. Турция сделала все, чтобы Азербайджан пошел на обострение, заявила, что она рядом с Азербайджаном, часто даже используя предложения, что, якобы, и она является стороной карабахского конфликта, что она также рассматривает армян как врагов”, - сказал Погосян.

Теван Погосян добавил, что Азербайджан проводит с Турцией очень активные военные учения, готовится к каким-то действиям и пытается решить те пробелы, которые они обнаружили в ходе июльских боев.

“Армения должна хорошо осознавать все стоящие перед ней вызовы безопасности и вместе с Арцахом быть готовой к противостоянию, а возможности их решений в нашем единстве”, - отметил политолог.

Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


Также по теме


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД 19:33, 02.09.2020
Просмотрели 2476 раз
Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД

Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе 12:43, 02.09.2020
Просмотрели 1810 раз
Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе

В Турции задержали одного из главарей ИГ 12:55, 01.09.2020
Просмотрели 1669 раз
В Турции задержали одного из главарей ИГ

Режим ЧП в Армении не будет продлен 18:48, 04.09.2020
Просмотрели 1528 раз
Режим ЧП в Армении не будет продлен

В Ереване отметили День рождения Москвы 21:25, 04.09.2020
Просмотрели 1435 раз
В Ереване отметили День рождения Москвы

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации