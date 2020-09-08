Армения и Арцах должны быть готовы вместе противостоять проблемам с безопасностью

Председатель Международного центра человеческого развития, советник президента Армении Теван Погосян преодоление стоящих перед Арменией и Арцахом вызовов безопасности видит в их единстве.

Как передает «Арменпресс», об этом Теван Погосян сказал на пресс-конференции 8 сентября, отметив, что проблемы безопасности Армении создают Азербайджан и Турция.

“Турция своей сегодняшней политикой открыто пытается распространять свое влияние на Средний Восток, на Средиземное море, вмешиваясь во внутренние дела Ливана, а также и в дела нашего региона. Турция сделала все, чтобы Азербайджан пошел на обострение, заявила, что она рядом с Азербайджаном, часто даже используя предложения, что, якобы, и она является стороной карабахского конфликта, что она также рассматривает армян как врагов”, - сказал Погосян.

Теван Погосян добавил, что Азербайджан проводит с Турцией очень активные военные учения, готовится к каким-то действиям и пытается решить те пробелы, которые они обнаружили в ходе июльских боев.

“Армения должна хорошо осознавать все стоящие перед ней вызовы безопасности и вместе с Арцахом быть готовой к противостоянию, а возможности их решений в нашем единстве”, - отметил политолог.

Норайр Шогикян