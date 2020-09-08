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Совет старейшин Еревана избрал Сергея Нерсесяна вице-мэром столицы

Совет старейшин Еревана избрал Сергея Нерсесяна вице-мэром столицы

Во время первого заседания 5-ой сессии Совета старейшин Еревана Сергей Нерсесян был избран заместителем мэра Еревана.

Как передает «Арменпресс», решение было принято 47 голосами “за” и 1 воздержавшимся.

Член Совета старейшин фракции “Мой шаг” Григор Ерицян задал Нерсесяну вопрос о его первоочередных задачах, которые он собирается решить в ближайшем будущем.

“Я уже ознакомился с управлениями, находящимися в моем подчинении. В процессе -исследования по предстоящим работам. Позднее я выступлю с заявлениями о существующих проблемах и их решениях”, - ответил Нерсесян.

Сергей Нерсесян был помощником депутата парламентской фракции “Мой шаг” Ерджаника Акопяна.

Согласно части 3 статьи 48 Закона “О местном самоуправлении города Ереван” заместителей мэра по представлению мэра назначает Совет старейшин.

14 июля бывший вице-мэр Еревана Айк Саркисян, согласно собственному заявлению, прекратил исполнение своих обязанностей.

Полный текст на армянском  языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1027013.html

Лилит Демурян


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