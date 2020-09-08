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Специалисты из армянской диаспоры внесут свой опыт в развитие высокотехнологичной сферы Армении

Специалисты из армянской диаспоры внесут свой опыт в развитие высокотехнологичной сферы Армении

Заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Виктория Погосян и генеральный секретарь монистерства Нарек Мелкумян 7 сентября встретились со специалистом  в области базы данных Мегрик Айитян из Австрии и инженером-֊баллистиком Раффи Гюрджяном из РФ, которые в рамках программы “За дело” в качестве экспертов присоединятся к команде Министерства высокотехнологичной промышленности. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Заместитель министра высокотехнологичной промышленности Виктория Погосян приветствовала специалистов, отметила, что после интервью с 50 участниками были отобраны 9 соотечественников, имеющих соответствующий опыт. Заместитель министра выразила уверенность, что их деятельность в министерстве будет эффективной и успешной.

Генеральный секретарь Нарек Мелкумян поблагодарил участников за готовность внедрять на Родине свой опыт, свои знания и потенциал, выразил уверенность, что программа будет успешной, положительные результаты проделанной работы будут заметны в кратчайшие сроки и что весь персонал готов оказывать им содействие.

Миссия программы “За дело” - стимулирование репатриации, в частности, профессиональной репатриации, и она осуществляется по инициативе офиса главного уполномоченного по делам диаспоры. Ответственная программы Лиана Симонян в своей речи указала на исключительность программы: она предоставляет армянским специалистам из диаспоры возможность работать в государственных органах Республики Армения, реализовать на родине свои профессиональные мечты.

В конце встречи Виктория Погосян представила новым коллегам руководителей, менторов, в сопровождении которых эксперты ознакомились с условиями работы и приступили к делу, следуя девизу программы “За дело”.

24 специалиста, прошедшие по итогам первого тура, уже находятся в Армении. Они из Канады, Дании, России, Ливана, Франции, Норвегии до Израиля, Нидерландов и Китая. Даже пандемия не помешала им добраться до родины и присоединиться к работам правительства.

В общей сложности около 100 специалистов из диаспоры пополнят систему государственного управления, привнося с собой зарубежный опыт и углубляя как профессиональные знания коллег, так и свои.


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