Участники программы “Армянский виртуальный мост” изучают экосистему Силиконовой долины

Начались онлайн-курсы первого этапа акселерации программы “Армянский виртуальный мост”, осуществляемые по инициативе Министерства высокотехнологичной промышленности Армении и филиала ВАБС в Силиконовой долине. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

8-недельные курсы будут проведены на платформе “Армянский виртуальный колледж” (AVC). За это время ведущие специалисты Силиконовой долины, руководители инвестиционных компаний, преподаватели лучших университетов мира и основатели самых известных компаний проведут практические занятия, предоставят профессиональные консультации.

Для участия в первом этапе акселерации программы “Армянский виртуальный мост” было получено 36 заявок, соответствующих критериям программы. Для отборочной комиссии была сформирована профессиональная команда из филиала ВАБС в Силиконовой долине, также были привлечены 5 всемирно известных специалистов из Силиконовой долины. Оценка заявок абитуриентов осуществлялась в пределах 1 - 5 баллов по 5 основным критериям.

По итогам конкурса победителями стали 15 успешных компаний - Expper, Embry Tech, CoinStats, RetentionForce, Hub Tech, Uraaa, payva, GebeCert, EasyDMARC, eSwap, 3dzook, Earlyone, Chessify, ForgeFiction, Lucky Carrot, oores, ConstApps, Pelican и FSLS co.֊Н.

В течение первых недель участники будут изучать экосистему и бизнес модели Силиконовой долины, пути создания и развития стартапов, как и с чего начинать деятельность в Силиконовой долине. Компании также приобретут навыки составления бизнес-плана для эффективной деятельности на рынке, по формированию правильной стратегии, управлению финансами, оптимизации команд и исследовательских работ, позиционированию на рынке, противостоянию конкуренции, формированию и сохранению отношений с клиентами.

Серия отдельных курсов посвящена регистрации и финансированию бизнеса в США, особенностям корпоративного правового поля и систем международного налогообложения, возможностям выхода на международные рынки и расширения бизнеса. Участники узнают, как создавать ценные предложения и как эффективно представлять их потенциальным инвесторам, как создавать многообещающие бренды и как избегать распространенных ошибок.

На этапе акселерации программы “Армянский виртуальный мост” в качестве наставников выступят консультант Бретт Уотерс, тренер Джерри Кафесин, консультант по продуктам и лидерству Сэм Макафи, профессор Сал Лучидо, венчурный капиталист Генри Уонг, декан факультета акселерации Лин Николс, директор по продажам Дэвид Уоллинг, консультант Эдвин Ох, консультант Agile Лаура Поверс, бизнес коуч Мишель Мессина, ментор Йенс Вайцель, инвестор Коля рейс, консультант по технологическим вопросам адвокат Джейсон Патнем ГОРДОН, эксперт по международному законодательству Цзе Чжун, бизнесмен Джефф Фауст, предприниматель Нил Шрофф.

Подробности об этапе акселерации программы “Армянский виртуальный мост” представлены на официальном сайте министерства.