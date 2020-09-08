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Вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Вакцину от коронавируса "Спутник V" выпустили в гражданский оборот

Первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" выпустили в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки в регионы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.


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