Первую партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" выпустили в гражданский оборот, в ближайшее время ожидаются поставки в регионы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как отметили в ведомстве, вакцина прошла все необходимые лабораторные испытания.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

В ходе испытаний вакцина сформировала устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников и не вызвала у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

При этом уровень вируснейтрализующих антител у привитых добровольцев в 1,4-1,5 раза превысил уровень антител у переболевших людей.