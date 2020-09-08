В Арцахе подтвержден один случай COVID-19

В Республике Арцах подтвержден один новый случай COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения страны. Зараженный из очага, установленного в селе Нор Шен Мартунинского района. Он находился в изоляции.

Выздоровели 7 пациентов. По сей день, COVID-19 подтвержден у 316 человек, 277 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 37 пациентов, в изоляции находятся 67 человек. Врачи оценивают состояние 4 пациентов как тяжелое, 7 - как средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 190 проб. Всего проведено 12 371 тестов.

Зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Норайр Шогикян