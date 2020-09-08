Время в Ереване: 11:07:36,   8 Сентябрь

В Арцахе подтвержден один случай COVID-19

В Арцахе подтвержден один случай COVID-19

В Республике Арцах подтвержден один новый случай COVID-19.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Информационный штаб Арцаха, представляя данные Министерства здравоохранения страны. Зараженный из очага, установленного в селе Нор Шен Мартунинского района. Он находился в изоляции.

Выздоровели 7 пациентов. По сей день, COVID-19 подтвержден у 316 человек, 277 из них уже преодолели болезнь. Фактическое лечение получают 37 пациентов, в изоляции находятся 67 человек. Врачи оценивают состояние 4 пациентов как тяжелое, 7 - как средней тяжести.

В целях тестирования был проведен забор 190 проб. Всего проведено 12 371 тестов.

Зафиксировано два случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной  инфекции, а вследствие другой болезни.

Норайр Шогикян


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

x
Самые читаемые за неделю

Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД 19:33, 02.09.2020
Просмотрели 2458 раз
Армения и РФ подписали протокол о развитии ЮКЖД

Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе 12:43, 02.09.2020
Просмотрели 1793 раз
Армения и Россия продолжают работы по открытию границ на двусторонней основе

В Турции задержали одного из главарей ИГ 12:55, 01.09.2020
Просмотрели 1649 раз
В Турции задержали одного из главарей ИГ

Режим ЧП в Армении не будет продлен 18:48, 04.09.2020
Просмотрели 1509 раз
Режим ЧП в Армении не будет продлен

В Ереване отметили День рождения Москвы 21:25, 04.09.2020
Просмотрели 1410 раз
В Ереване отметили День рождения Москвы

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации