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WP: демократы в Конгрессе США начнут расследование в отношении главы Почтовой службы

WP: демократы в Конгрессе США начнут расследование в отношении главы Почтовой службы

Группа демократов комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США намерена начать расследование в отношении руководителя американской Почтовой службы Луиса Деджоя. Как передает в понедельник газета The Washington Post, конгрессмены также призвали отстранить Деджоя от должности в свете обвинений в принуждении своих сотрудников делать пожертвования на предвыборную кампанию республиканцев.

Как указывает газета, руководителя Почтовой службы подозревают в том, что тот возмещал своим бывшим сотрудникам вносимые ими взносы в пользу кампании поддерживаемых им членов Республиканской партии. При этом, отмечает газета, поощрять сотрудников делать пожертвования допустимо, однако компенсация расходов на них является нарушением федерального законодательства и законов штата Южная Каролина, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава комитета Кэролин Мэлони (демократ от штата Нью-Йорк), подразумевая дачу показаний главой службы комитету в августе, заявила, что Деджой мог солгать под присягой. В ходе допроса он отрицал обвинения в осуществлении выплат должностным лицам за взносы в избирательную кампанию действующего президента США Дональда Трампа.

В Соединенных Штатах Почтовая служба является фактически самостоятельным ведомством в составе федерального правительства. На протяжении уже 13 лет подряд она сводит бюджет с дефицитом, составляющим к настоящему времени порядка $80 млрд. Неоднократно обсуждалась возможность ее приватизации. Начатые Деджоем реформы привели к возникновению сбоев в работе службы.

 


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