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Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на травяных участках

Пожарные-спасатели потушили пожары, вспыхнувшие на травяных участках

7 сентября в Национальный центр кризисного управления СС МЧС Армении поступило 7 сообщений о пожарах, охватывающих около 200 кв/м и более, вспыхнувших на разных травяных участках республики. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении

В частности:

В Ереване, в административном районе Кентрон - 200 кв/ м;

В городе Аштарак Арагацотнской области - 1 000 кв/ м;

В селе Канакераван Котайкской области - 2 000 кв/ м, в селе Арзни - 6 000 кв/ м;

В селе Арцваберд Тавушской области - 6 га;

В селе Ширакаван Ширакской области - 1 га;

В городе Ехегнадзор Вайоцдзорской области - 600 кв/ м.

Пожарные-спасатели потушили пожары на вышеуказанных территориях, в общей сложности охватывающих 8 га.


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