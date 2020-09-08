Абельянцы детям предлагают интересное времяпровождение на открытой площадке

После паузы, обусловленной эпидемией, актеры ванадзорского Государственного драматического театра им. О. Абеляна начали выступления на открытой площадке детским спектаклем “Сказка в нашем саду”.

Как передает «Арменпресс», малышей ожидает встреча с Мальчиком с пальчиком, с семьей лягушек, с драконом, с жуками, с царем и царицей, Кикосом и с другими героями сказок.

Спектакли состоятся 11 и 12 сентября.

В беседе с нами ответственный театра по информации и связям с общественностью Гор Пелешян сказал, что режиссер спектакля - Арам Мхитарян. В постановке задействованы актеры молодого и среднего поколения театра.

“Нашей младшей аудитории спектакль понравился. Ярким доказательством этого стали хорошее настроение и воодушевление детей. Спектакли на открытом воздухе будут носить продолжительный характер. Помимо детского спектакля абельянцы готовят премьеру спектакля “Яблоневый сад” по Степану Зоряну, которая состоится 15 сентября в парке Дома-музея Степана Зоряна в Ванадзоре. Она посвящена 130-летнему юбилею прозаика. Режиссер спектакля -художественный руководитель театра, народный артист Армении Ваге Шахвердян”, - сообщил Гор Пелешян.

Анжела Амбарцумян