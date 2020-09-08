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Абельянцы детям предлагают интересное времяпровождение на открытой площадке

Абельянцы детям предлагают интересное времяпровождение на открытой площадке

После паузы, обусловленной эпидемией, актеры ванадзорского Государственного драматического театра им. О. Абеляна начали выступления на открытой площадке детским спектаклем “Сказка в нашем саду”.

Как передает «Арменпресс», малышей ожидает встреча с Мальчиком с пальчиком, с семьей лягушек, с драконом, с жуками, с царем и царицей, Кикосом и с другими героями сказок.

Спектакли состоятся 11 и 12 сентября.

В беседе с нами ответственный театра по информации и связям с общественностью Гор Пелешян сказал, что режиссер спектакля - Арам Мхитарян. В постановке задействованы актеры молодого и среднего поколения театра.

“Нашей младшей аудитории спектакль понравился. Ярким доказательством этого стали хорошее настроение и воодушевление детей. Спектакли на открытом воздухе будут носить продолжительный характер. Помимо детского спектакля абельянцы готовят премьеру спектакля “Яблоневый сад” по Степану Зоряну, которая состоится 15 сентября в парке Дома-музея Степана Зоряна в Ванадзоре. Она посвящена 130-летнему юбилею прозаика. Режиссер спектакля -художественный руководитель театра, народный артист Армении Ваге Шахвердян”, - сообщил Гор Пелешян.

Анжела Амбарцумян


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