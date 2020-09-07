Время в Ереване: 11:07:36,   7 Сентябрь

Игры стран СНГ в Казани перенесены на лето 2021 года

Игры стран СНГ в Казани перенесены на лето 2021 года

Первые Игры стран СНГ перенесены на лето 2021 года и пройдут в Казани. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

Изначально Игры были намечены на 20—27 августа 2020-го, однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой пандемии коронавируса было принято решение о переносе на сентябрь, а затем на октябрь. Теперь намечено проведение этих Игр СНГ летом 2021 года.

В состязаниях по 22 видам спорта должны были принять участие атлеты в возрасте от 14 до 23 лет, планировалось разыграть около 280 комплектов медалей.

Решение о проведения Игр стран СНГ было принято на заседании Совета глав правительств СНГ в октябре 2019 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации