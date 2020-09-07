Армия обороны Арцаха, как и прежде, готова дать отпор любой агрессии: интервью Масиса Маиляна

Министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян дал интервью действующему в Барселоне информационному агентству «Nationalia». Со ссылкой на пресс-службу МИД Арцаха Арменпресс приводит интервью Масиса Маиляна полностью:

- В ходе июльских демонстраций в Баку тысячи людей вышли на улицы с призывом к правительству Азербайджана начать полномасштабную войну за возвращение Карабаха. Допускает ли МИД вероятность еще одной агрессии со стороны азербайджанских вооруженных сил? Если да, то готов ли Карабах защитить себя, учитывая тот факт, что Азербайджан в течение многих лет наращивал свой военный потенциал?

- Если учитывать темпы и масштабы наращивания Азербайджаном своего военного арсенала, то становится ясно, что он покупает оружие не для хранения на складах, а, скорее, с намерением использовать его когда-нибудь. И он будет использовать любую возможность, чтобы нащупать почву и определить подходящее время для начала новой агрессии. Мы видели, как Азербайджан сделал это в апреле 2016 года и совсем недавно, 12 июля, на армяно-азербайджанской границе в Тавушской области Армении. В обоих случаях последовал адекватный ответ со стороны вооруженных сил Арцаха и Армении. Нет оснований полагать, что Азербайджан не повторит свою попытку, когда почувствует себя достаточно сильным для того, чтобы предпринять новую военную авантюру. Конечно, мы это знаем, и Армия обороны Арцаха, как и прежде, готова дать отпор любой агрессии.

- Какую работу в данном контексте проводят МИД и правительство Арцаха в целом на международной дипломатической арене для того, чтобы укрепить позиции вашей республики, учитывая тот факт, что она продолжает оставаться непризнанной?

- МИД и власти Арцаха в целом делают все возможное, чтобы представить миру истинную картину событий. Позиция нашей республики остается неизменной с момента провозглашения независимости. Мы всегда выступали за разрешение конфликта исключительно мирным путем. Данная позиция неоднократно озвучивалась как публично, так и во время встреч с Действующим председателем ОБСЕ и сопредседателями Минской группы, а также была выражена во многих заявлениях МИД, распространенных в международных организациях, таких как ОБСЕ, ООН, СЕ и т. д. Мы не скрываем того факта, что хотим мира, в то же время мы понимаем, что имел в виду древний латинский философ, утверждая: «Si vis pacem, para bellum — Хочешь мира, готовься к войне». И мы уже прошли через это.

Порой достаточно беглого взгляда на регион, чтобы понять основные причины событий, происходящих в зоне конфликта. Как Вы отметили в своем первом вопросе, тысячи демонстрантов в Баку потребовали от правительства Азербайджана начать широкомасштабную войну. Однако справедливости ради следует отметить, что демонстранты, ворвавшиеся в здание парламента страны, имели также антиправительственные настроения. Это свидетельствует о роли конфликта во внутренней жизни Азербайджана, как и о том, насколько азербайджанское общество и правительство готовы к миру или мирному урегулированию конфликта.

Невозможно добиться мира в одностороннем порядке, к нему должны стремиться все стороны конфликта. И как бы громко мы ни заявляли о своей готовности достичь мира с нашими соседями, они тоже должны быть готовы и склонны к миру. К сожалению, в течение многих лет антиармянские настроения в Азербайджане возводились в ранг государственной политики, и вместо того, чтобы готовить свое население к миру, Азербайджан готовил его к войне. Такова сегодняшняя реальность. И с этой реальностью международное сообщество должно считаться. Независимо от того, признана страна или нет, мы должны заботиться именно о народе. И мы делаем все от нас зависящее не только для обеспечения безопасности и защиты своего народа, но и для того, чтобы играть конструктивную роль в содействии миру и стабильности в регионе.

- По мнению ряда аналитиков, приход Никола Пашиняна к власти в Армении в 2018 году открыл путь к новым перспективам заключения двусторонних соглашений с Азербайджаном, которые, в конечном итоге, могут привести к некоторым подвижкам в мирных переговорах. Вы находитесь в тесном контакте с руководством Армении. Почему этого не произошло?

- Как я уже отметил, мир не может быть достигнут в одностороннем порядке. Азербайджан также должен стремиться к миру, содействуя установлению атмосферы доверия, которая позволит запустить мирный процесс. Без исключения возможности применения силы и без создания атмосферы, способствующей возобновлению мирных переговоров, ситуация не изменится к лучшему. И, самое главное, Азербайджан должен раз и навсегда понять, что без восстановления трехстороннего формата переговоров с прямым участием в них Республики Арцах наивно ожидать какого-либо ощутимого прогресса в мирном процессе. Позвольте напомнить, что на сегодняшний день единственным значительным достижением в мирном процессе является подписание бессрочного Соглашения о прекращении огня от 12 мая 1994 года, когда Арцах напрямую участвовал в переговорах. Вполне логично, что если Соглашение о прекращении боевых действий и огня было подписано Арцахом (Нагорным Карабахом) как одной из двух основных сторон конфликта, то и мирный договор должен быть согласован и подписан Арцахом. Игнорирование этого факта будет означать сознательное отрицание мира.

Азербайджан и соответствующие международные структуры должны работать над улучшением ситуации с правами человека в Азербайджане, содействуя демократическому развитию в стране и просвещая общество относительно преимущества мира, а не войны.

- Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция окажет всяческую поддержку Азербайджану в данном контексте, и напомнил, что, по его словам, Турция и Азербайджан являются «одной нацией». Но в то же время турецкое вмешательство в полномасштабную войну способно еще больше навредить отношениям Анкары с Россией, не говоря уже о дестабилизации всего региона. Как в этой связи Вы оцениваете позицию Турции?

- Турция никогда не занимала нейтральную позицию в отношении конфликта, несмотря на то, что она является членом Минской группы ОБСЕ, которая посредством своего трехстороннего сопредседательства выступает посредником в мирном урегулировании конфликта. Это единственная страна в регионе, которая не только публично заявила о поддержке Азербайджана, но и оказала ему содействие в блокаде Армении и Республики Арцах. Не секрет, что Турция способствует также строительству армии Азербайджана, учитывая, что многие азербайджанские офицеры проходят подготовку в Турции, а турецкие военные консультанты дают рекомендации военному руководству Азербайджана.

Считаем заявление правительства Турции в поддержку провокаций и нарушений Азербайджаном режима прекращения огня неприемлемым. Еще раз подчеркиваем, что подобная позиция Турции делает бессмысленным ее членство в Минской группе ОБСЕ.

Следует понимать, что Южный Кавказ — это регион с очень сложной геополитикой и множеством акторов, как региональных, так и внешних, преследующих различные интересы. И не случайно странами-сопредседателями Минской группы по урегулированию конфликта являются Россия, Франция и США.

Ясно одно: возобновление боевых действий будет катастрофическим не только для региона, но и для всего международного сообщества. Республика Арцах готова взять на себя свою долю ответственности за поддержание мира и безопасности в регионе; настало время, чтобы и другие заинтересованные акторы сделали то же самое.