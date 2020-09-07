Из 3549 болеющих COVID-19 граждан в больнице находится 1022 пациента

Из 3549 граждан, болеющих коронавирусом в Армении, 1022 получают лечение в больнице, остальные - на дому. В большинстве случаев лечение проводится дома. Об этом в беседе с Арменпресс заявила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Алина Никогосян.

«По состоянию на вчерашний день 2527 из 3549 фактически заболевших находятся дома, остальные - в медицинских центрах», - сказала Никогосян.

Критерии госпитализации гражданина определяются приказом министра здравоохранения. По словам Никогосян, в основном госпитализируются те, у кого есть проблемы с дыханием и пневмония.

«А если у человека температура, например, 37,5 градусов, но нет других побочных симптомов, он остается дома после тестирования, и это считается легким случаем. Однако в случае резкого повышения температуры или каких-либо осложнений, его отправляют в больницу при посредничестве врача поликлиники», - сказала она.