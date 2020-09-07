Армянская модель Gucci меняет «стандартные» представления о красоте: обзор Forbes

«Нетрадиционная» внешность армянской модели Gucci Армине Арутюнян вызвала в Италии в минувшие выходные общенациональные дебаты по поводу стандартов красоты, моделирования и «боди-шейминга».

«Несмотря на то, что модель уже несколько раз появлялась на подиумах Gucci, похоже, что ее включение в список 100 самых сексуальных моделей мира, составленный Gucci, вызвало неожиданное внимание к Арутюнян», - как сообщает Арменпресс, отмечается в статье под названием «Кто является армянской моделью Gucci и как она стала жертвой боди-шейминга в Италии?»

Forbes пишет, что 23-летняя армянская модель - уже знакомое лицо на показах Gucci. «В любом случае, за выходные в итальянских СМИ и социальных сетях произошел взрыв критики по поводу его «необычной» внешности. Она стала целью негативных, ненавистных комментариев. Они оскорбляли ее внешность, ставя под сомнение ее пригодность в качестве модели», - пишет Forbes.

Арутюнян стала жертвой «боди шейминга», потому что черты ее лица - не такие, какие социальные сети заставляли общественность ставить превыше всего. Социальные сети, такие как Instagram, разработали узкие стандарты красоты, которые не оставляют места для разнообразия.

В ответ на эту негативную волну СМИ также процитировали отрывок из интервью Армине Арутюнян газете La Repubblica: «Люди боятся всего, что отличается. Есть так много разных способов быть красивой».

Арутюнян отметила, что это не первый раз, когда она получает негативные отзывы о своей внешности. Она сожалеет об этом, но намерена их игнорировать. «Лучше отличаться, чем быть похожей на других, даже если это не всем понятно. Мой совет - сосредоточиться на себе, на том, кто вы есть, что вам действительно нравится», - сказала армянская модель.