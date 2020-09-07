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Боксер Оганес Бачков в октябре проведет свой первый поединок на профессиональном ринге

Боксер Оганес Бачков в октябре проведет свой первый поединок на профессиональном ринге

Двукратный чемпион Европы, чемпион Европейских игр и бронзовый призер чемпионата мира Оганес Бачков дебютирует на профессиональном ринге. Поединок состоится в октябре в Дубае.

Как передает «Арменпресс», имя соперника Гюмрийского спортсмена пока неизвестно.

Ранее стало известно, что Бачков подписал контракт с известной промоутерской компанией “MTK Global”, которая до этого работала с известными боксерами Тайсоном Фьюри, Билли Джо Сондерсом, Джошем Тейлором, Терри Фленаганом.

Гюмрийский спортсмен на профессиональном ринге может провести до 15 поединков. Оганес Бачков сможет проводить поединки и на любительском ринге.

Подготовила Варвара Айрапетян


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