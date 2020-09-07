Законодатели предлагают ввести ответственность за производство и сбыт поддельных продуктов питания

Депутаты парламентской фракции “Мой шаг” Артур Давтян, Арпине Давоян, Сергей Атомян и Корюн Мкртчян представили законопроект, которым предлагается установить ответственность за производство и сбыт поддельных продуктов питания.

Как передает «Арменпресс», на заседании постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам проект закона О внесении дополнений в Уголовный кодекс Армении представил депутат Артур Давтян.

“Несколько дней назад много людей отравилось поддельным алкоголем. В Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает уголовную ответственность за производство и сбыт фальшивого алкоголя. Однако Уголовный кодекс по поводу продуктов питания не содержит такого положения, что, на наш взгляд, является упущением, и мы работали над предложением о внесении изменений, считаем, что эти изменения послужат основой, чтобы не производилась поддельная продукция, и также повысится качество производимых в Армении продуктов питания”, - представил Артур Давтян.

Проект предлагает производство или сбыт фальсифицированных пищевых продуктов лицами, оказывающими услуги населению в сфере торговли (услуг) или на стадии производства пищевых продуктов, наказывать штрафом в размере от двухсоткратного до пятисоткратного размера минимальной заработной платы.

То же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий или средней тяжести вред здоровью человека, наказывается штрафом в размере от пятисоткратного до тысячекратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права занимать определенные должности, либо лишением права заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет, либо лишением свободы на срок не свыше двух лет.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Норайр Шогикян