Кто может заниматься ловлей сига на Севане: доработанный порядок промысловой ловли

В ближайшее время будет задействован доработанный экспериментальный порядок промысловой ловли сига на озере Севан. Согласно внесенным в проект дополнениям, впредь промысловое рыболовство в озере Севан будет разрешено осуществлять и в водах Малого Севана. К 17 ранее утвержденным участкам будут добавлены еще 8. Во всем бассейне озера Севан будут действовать 25 участков, контролируемых национальным парком “Севан”. Согласно новым дополнениям разрешена ловля рыбы весом не менее 400 граммов и более вместо прежних 500 граммов.

Пересмотрен также максимальный объем промысловой ловли сига в озере Севан. Новый лимит, утвержденный проектом, составляет 300 тонн.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства охраны природы Армении, рыболовы, не представившие заявок для участия в экспериментальной программе промыслового рыболовства в администрацию Национального парка “Севан”, для получения разрешения на осуществление промысловой охоты могут до 16 сентября представить заявку. Затем в установленный срок заключить договоры с Министерством окружающей среды.

При наличии договоров, заключенных в установленном законом порядке, рыболовы смогут принять участие в программе экспериментального промыслового рыболовства сига в озере Севан.

Крайний срок периода экспериментального рыболовства установлен до 30 ноября этого года включительно.

Начиная с момента запуска порядка, каждый гражданин, который выйдет в озеро для осуществления промысловой охоты, не имея заключенного с Министерством окружающей среды договора, будет привлечен к административной ответственности.

Пойманная рыба будет конфискована в установленном законом порядке.

Экспериментальная промысловая охота на сига на озере Севан будет контролироваться сотрудниками полиции, Инспекционного органа охраны природы и недр, ГНКО “Национальный парк “Севан” Министерства окружающей среды, специально созданного охранного отряда, осуществляющего круглосуточное береговое и водное дежурство.