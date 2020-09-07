Правопреемники жертв 1 марта и их представители не будут присутствовать на судебных заседаниях

Правопреемники жертв 1 марта и их представители физически не будут присутствовать на судебных заседаниях. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 7 сентября заявил адвокат правопреемников жертв 1 марта Тигран Егорян.

“Предварительное следствие по основному делу 1 марта, по сути, прекращено. Судебное разбирательство превратилось в дорогостоящую торговлю временем и в фарс, во дворе суда и в зале судебных заседаний царят произвол и попустительство, которые направлены против провозглашенных Конституцией ценностей и прав. Председательствующий судья, кажется, может осуществлять свою власть только в отношении правопреемников потерпевших, поэтому мы прекращаем наше физическое участие в этом бессодержательном мероприятии”, - сказал Егорян.

Он отметил, что их неучастие не будет способствовать той или иной направленности дела.

В результате событий 1-2 марта 2008 года погибли 10 человек. После бархатной революции 2018 года в Армении было объявлено о возобновлении дела 1 марта. Обвинение в свержении конституционного строя выдвинуто второму президенту Роберту Кочаряну, экс-министру обороны Микаелу Арутюняну, бывшему начальнику Генштаба ВС, генеральному секретарю ОДКБ Юрию Хачатурову, обвинение в препятствовании правосудию - бывшему секретарю Совета национальной безопасности Армену Геворкяну. Судебные заседания проходят под председательством судьи Анны Данибекян.

Норайр Шогикян