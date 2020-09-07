На конкурс “Почтаевропы” Армения представила марку с видом Гюмри: начато голосование

Армения участвует в ежегодном филателистическом конкурсе “Европа” по теме “Старейшие почтовые маршруты, объявленном “Почтаевропой”. На почтовой марке Армении изображен старый Гюмри, который по своим многочисленным маршрутам в XIX веке был первым культурным и политическим центром Армении. Как передает «Арменпресс», автор дизайна марки - дизайнер ЗАО “Айпост” Давид Довлатян.

“Это прекрасная возможность показать миру наши марки и позицию Армении на международном филателистическом рынке. Голосование проводится до 9-го сентября 2020 года. Просим всех проголосовать за армянскую марку, перейдя по следующей ссылке. Как проголосовать? Это очень легко и займет всего несколько минут. Открыв страницу, заполните ваши данные (фамилия, адрес электронной почты и страна), выберите фотографию почтовой марки Армении, кликните “Vote” (в правом нижнем углу страницы). Сделайте свой вклад в дело победы Армении. В случае вопросов, связанных с голосованием, можете позвонить по телефону 514-572”, - сообщают в компании “Айпост”.