 Программы по сохранению лесов являются важнейшими задачами природоохранной политики Армении

Государственная стратегия восстановления и сохранения лесов и разработка программы действий в Республике Армения считается одним из важнейших элементов природоохранной политики страны.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр окружающей среды Армении Романос Петросян и добавил, что в Армении леса занимают около 11% территории.

“В Армении проблемы лесов разнообразны, и их решения связаны не только с управлением, но и часто выходят за рамки лесной сферы и касаются энергетики, хозяйствования, образования и информированности домашних хозяйств и других сфер. Государственная стратегия по сохранению и восстановлению лесов и разработка программы действий являются важнейшими элементами экологической политики страны”, - отметил Петросян.

Он подчеркнул, что роль лесов неоценима не только для природы, но и для жизни и благополучия человека. По словам министра, предпринимаемые в этой сфере шаги должны быть направлены на восстановление лесов, улучшение существующего положения, гармоничное сочетание природоохранных и природопользовательных работ, межотраслевое сотрудничество, разработку скоординированных действий на разных уровнях и проведение единой и скоординированной политики в соответствии с международными стандартами.