Для психиатрического вмешательства согласие ребенка, достигшего 16 лет, станет обязательным

Постоянная комиссия Национальнго собрания по защите прав человека и общественным вопросам одобрила проект закона, представленный правительством, которым, в частности, становится обязательным письменно представленное согласие или отказ ребенка, достигшего 16 лет, на психиатрическое вмешательство. За исключением предусмотренных законом случаев.

Как передает «Арменпресс», проект закона О внесении дополнений в Закон “О правах ребенка” представила замминистра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Проект обусловлен соответствующим решением КС, согласно которому КС признал часть 2 статьи 32 Закона “О правах ребенка” противоречащей статьям 25 и 37 Конституции. Она не закрепляет обязательность согласия последнего при госпитализации ребенка в психиатрическое учреждение в тех случаях, когда возраст и психическое здоровье ребенка позволяют ему выразить свою волю. Проект закрепляет право согласия ребенка, достигшего 16-летнего возраста, имеющего проблемы с психическим здоровьем, а также лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, в том случае, когда характер психического расстройства позволяет ему выражать свою волю и осознавать характер и последствия применяемого к нему медицинского вмешательства. При отсутствии указанных условий психиатрическая помощь и обслуживание ребенка, достигшего 16 лет, лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, может осуществляться на основании решения суда. Если ребенок не достиг 16 лет, согласие будет дано его законным представителем”, - сказала Аванесян.

Таким образом, письменно представленное согласие на получение или отказ от психиатрического вмешательства дает сам ребенок, достигший 16 лет. За исключением случаев, предусмотренных законом, если, по мнению врача-психиатра, ребенок, достигший 16 лет, способен понять возможные последствия психиатрического вмешательства или его отсутствия и это не повредит ему, облегчит ему предоставление психиатрической помощи и обслуживания.

По заверению Аванесян, главный пункт проекта - право ребенка быть услышанным, прежнее законодательное регулирование не давало такой возможности.