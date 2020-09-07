Пассажиры, выезжающие из Армении в Украину, не нуждаются в самоизоляции или сдаче ПЦР-тестов

Учитывая положительную динамику ситуации с эпидемией COVID-19 в Республике Армения, с 4 сентября Минздрав Украины впервые причислил Армению к категории так называемых “зеленых” стран. Об этом «Арменпресс» сообщили в посольстве Армении в Украине.

“Это означает, что пассажиры, прибывающие из Армении в Украину, те, которые, согласно решению кабинета министров Украины от 26 августа, имеют право въезда в страну, они больше не нуждаются в самоизоляции или сдаче ПЦР-теста COVID-19. Но при условии, что в течение последних 14 дней они были в Армении или в другой стране зеленой зоны. В то же время, остается в силе обязательное требование иметь страховку, покрывающую COVID-19”, - говорится в сообщении посольства.