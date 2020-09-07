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В законопроект, криминализирующий провоцирование геноцида, изменений не предложено

В законопроект, криминализирующий провоцирование геноцида, изменений не предложено

Постоянная комиссия Национального собрания по государственно-правовым вопросам единогласно вынесла положительное заключение по законопроекту, представленному депутатами фракции “Мой шаг”, которым предлагается криминализировать прямое и публичное провоцирование геноцида. Как передает «Арменпресс», соавтор проекта Владимир Варданян отметил, что после принятия проекта в первом чтении депутатами не предложено никаких изменений.

Заместитель министра юстиции Кристине Григорян отметила, что правительство также не представило подобных предложений.

Проект за прямое и публичное провоцирование геноцида предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 10 лет. То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору в средствах массовой информации или посредством информационных технологий, наказывается лишением свободы сроком от 10 до14 лет.

Деяние, предусмотренное частью первой или второй настоящей статьи, совершенное организованной группой, с использованием должностного положения, наказывается лишением свободы сроком от 14 до 20 лет или пожизненным лишением свободы.

Проект закона О внесении дополнений в Уголовный кодекс Республики Армения на заседании НС 18 июня получил 100 голосов “за” и был принят в первом чтении.

Норайр Шогикян


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