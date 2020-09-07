Президент Арцаха представил отчет о машинах, приобретенных и подаренных государственным структурам

В период более чем 100 дневного пребывания Араика Арутюняна на посту президента Арцаха для нужд государства правительство Республики Арцах приобрело 4 пожарных автомобиля марки “Урал” и одну автолестницу.

Как передает «Арменпресс», об этом Араик Арутюнян написал на своей странице в Facebook, отметив, что эти закупки были произведены для нужд государственной службы по чрезвычайным ситуациям Республики Арцах.

Президент Арцаха отметил, что правительство не покупало других машин, однако ряд машин за это время были приобретены и подарены благотворителями. Службе национальной безопасности - 14 автомобилей, Полиции - 4 автомобиля, Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 4 автомобиля.

“Правительство Армении подарило Министерству здравоохранения Республики Арцах 7 машин скорой помощи и 3 реанимобиля. Напомню, что мои служебные машины: Тойота LC 200 и электромобиль также подарены благотворителями. Наш принцип эффективного и экономного расходования государственных средств будет для нас основным ориентиром в течение ближайших 5 лет. С отчетами об этом мы периодически будем выступать перед общественностью”, - написал Араик Арутюнян.