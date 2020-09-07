Президент Армен Саркисян поздравил президента Бразилии с Днем независимости
11:54, 7 Сентябрь, 2020
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил президенту Федеративной Республики Бразилия Жаиру Болсонару поздравительное послание по случаю национального праздника страны - Дня независимости.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что взаимовыгодному армяно-бразильскому сотрудничеству во благо народов обеих стран при помощи совместных усилий возможно будет придать новый импульс.
Президент Саркисян пожелал Жаиру Болсонару крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Бразилии - мира и благоденствия.
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