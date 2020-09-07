Площадь пожара на юге Калифорнии достигла почти 4 тыс. гектаров

Площадь, охваченная природным пожаром в округе Сан-Диего на юге американского штата Калифорния, удвоилась и достигла почти 4 тыс. гектаров. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник в Twitter местная пожарная служба.

"Площадь пожара составляет 9 850 акров (около 3 986 гектаров - прим. ТАСС), он локализован на 1%", - говорится в заявлении.

Природный пожар бушует и в национальном заповеднике Сьерра в центральной части Калифорнии. Возгорание возникло в субботу и затронуло более 14,5 тыс. гектаров земли. Не менее 150 человек оказались окружены огнем, им потребовалась эвакуация.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в воскресенье ввел режим чрезвычайной ситуации в пяти округах штата из-за природных пожаров. Данные меры позволяют местным властям получить доступ к некоторым дополнительным фондам и задействовать больше ресурсов при ликвидации последствий пожаров. Это, в частности, дает возможность привлечь к спасательным или восстановительным работам Национальную гвардию США. Кроме того, власти округов могут по упрощенной схеме закупать необходимое продовольствие.

Огонь быстро распространяется на территории штата из-за жаркой и сухой погоды.