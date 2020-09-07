В Армении подтверждено 62 случая COVID-19: выздоровели 32 человека, скончались 3

В Армении по состоянию на74 сентября всего подтверждено 44 845 случаев COVID-19, 40 121 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 549 пациентов. За последние сутки проведено 1 038 тестов (по выходным дням тестов проводится меньше), а в общем счете 219 177.

Таким образом, выявлено 62 новых случая заражения, 32 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 900 летальных исходов (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчины 70, 50 лет и женщина 65 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 275 случаев смертей пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян