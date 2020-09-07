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Матч Армения - Эстония обслужат английские арбитры

Матч Армения - Эстония обслужат английские арбитры

Матч второго квалификационного раунда Лиги Наций Армения-Эстония обслужат английские арбитры.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила ФФА.

8-го сентября в Ереване на Республиканском стадионе им. Вазгена Саркисяна состоится матч второго квалификационного раунда Лиги УЕФА Армения - Эстония. Матч обслужит английская бригада арбитров во главе с Дэвидом Куте. Ему помогут Ли Бейтс и Константин Хацидакис. Четвертый арбитр - Стюарт Атвелл, также из Англии. Делегатом УЕФА является Ольжас Абраев из Казахстана, а инспектором арбитров УЕФА - Уильям Янг из Шотландии.

Подготовила Варвара Айрапетян


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