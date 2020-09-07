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Новак Джокович получил дисквалификацию на Открытом чемпионате США

Новак Джокович получил дисквалификацию на Открытом чемпионате США

Сербский теннисист Новак Джокович на Открытом чемпионате США получил дисквалификацию.

Как передает «Арменпресс», в 1/8 финала US Open Джокович встретился с испанским теннисистом Пабло Карреньо Бустой. В первом сете матча Джокович во время подачи мяча (возможно и случайно) попал в линейного арбитра, за что и был дисквалифицирован.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян


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