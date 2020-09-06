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На перекрестке проспекта  Тигран Мец и улицы Христофора столкнулись три автомобиля, 2 пострадавших

На перекрестке проспекта  Тигран Мец и улицы Христофора столкнулись три автомобиля, 2 пострадавших

5-го августа в 21։42 часов в   Национальный  центр   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване, на перекрестке проспекта  Тигран Мец и улицы Христофора произошло ДТП, столкнулись  автомобили,  необходима  помощь спасателей. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского городского управления Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись   автомобили: Volkwagen Passat (водитель Мкртич Н․,  1964 г/р),   BMW E46 (водитель Людвиг С․, 1991 г/р),   BMW E60 (водитель Арман А․,  1986 г/р) и  Toyota Ipsum  (водитель Эдвард Н․,  1991 г/р) 

До прибытия  спасателей пассажира Volkwagen Passat Карена Ш. и водителя BMW E46 госпитализировали в  1-ю клинику Гераци, где  пассажир был выписан, получив необходимую медпомощь, а состояние  водителя медики оценили  как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили машины.


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