На перекрестке проспекта  Тигран Мец и улицы Христофора столкнулись три автомобиля, 2 пострадавших

5-го августа в 21։42 часов в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване, на перекрестке проспекта Тигран Мец и улицы Христофора произошло ДТП, столкнулись автомобили, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Ереванского городского управления Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили: Volkwagen Passat (водитель Мкртич Н․, 1964 г/р), BMW E46 (водитель Людвиг С․, 1991 г/р), BMW E60 (водитель Арман А․, 1986 г/р) и Toyota Ipsum (водитель Эдвард Н․, 1991 г/р)

До прибытия спасателей пассажира Volkwagen Passat Карена Ш. и водителя BMW E46 госпитализировали в 1-ю клинику Гераци, где пассажир был выписан, получив необходимую медпомощь, а состояние водителя медики оценили как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машины.