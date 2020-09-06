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ДТП в  Масисе, есть пострадавшие

ДТП в  Масисе, есть пострадавшие

5-го августа   в 19:06 часов   в  Араратское  областное  управление Национального  центра   кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что   на Ереванской  улице города Масис произошло ДТП, необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА,  на место выехал боевой расчет Араратского областного  управления пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Opel Astra G  (водитель Ваан А., 1983 г/р) и Nissan Tiida  (водитель Ованес М., 1992 г/р).

До прибытия  спасателей пассажира Nissan Tiida местными силами вытащили из машины  и госпитализировали в МЦ «Эребуни».

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.

 


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