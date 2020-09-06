ДТП в  Масисе, есть пострадавшие

5-го августа в 19:06 часов в Араратское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступил сигнал о том, что на Ереванской улице города Масис произошло ДТП, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, на место выехал боевой расчет Араратского областного управления пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что столкнулись автомобили Opel Astra G (водитель Ваан А., 1983 г/р) и Nissan Tiida (водитель Ованес М., 1992 г/р).

До прибытия спасателей пассажира Nissan Tiida местными силами вытащили из машины и госпитализировали в МЦ «Эребуни».

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.