COVID-19: в Армении подтверждено 134 новых случая, выздоровели 266 человек, умерли - 2 

По состоянию на 6 сентября в Армении в целом подтверждено 44 783 случая заболевания коронавирусом, из них 40 089 пациентов вылечены.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает сайт Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

На данный момент 3522 пациента проходят лечение от коронавирусной болезни. За последние 24 часа было проведено 2329 тестов, а всего 218.139 тестов. Зарегистрировано 134 новых случая заболевания коронавирусом, 266 пациентов вылечились.

В целом зарегистрировано 897 смертей от коронавируса (+2). Минздрав РА сообщает, что скончавшимися пациентами были женщины 69 и 55 лет. У них были сопутствующие хронические заболевания. Также было 275 случаев смерти, когда пациентам был поставлен диагноз коронавирусной инфекции, но они умерли от другого заболевания.

Решением правительства РА от 12 августа, срок чрезвычайного положения, объявленного в республике 16 марта 2020г. и продленного до 12 августа 2020 г., продлен еще на 30 дней — с 17.00 часов 12 августа до 17.00 часов 11 сентября включительно.

Лилит Демурян