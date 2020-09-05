Полиция: потеки на надгробиях героев Апрельской войны — это следы растаявших свеч

Пятна на надгробиях героев Апрельской войны - результат таяния свечей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и информации полиции, отвечая на публикации в Интернете об осквернении надгробий героев в Ераблуре.

«В Интернете появились публикации о том, что в Ераблуре осквернены надгробия героев Апрельской войны. В отделение полиции Малатии связи с этим около 12 часов 5 сентября поступило сообщение. В Ераблур выехали сотрудники других подразделений РОВД Малатии, в том числе отдела судебно-медицинской экспертизы. Принятые на месте меры позволили выявить ряд обстоятельств случившегося. В частности, по предварительным данным, следы на надгробиях связаны с мероприятием в начале апреля - зажжением свечей, которое было организовано к годовщине войны в Ераблуре два дня назад. Обстоятельства выясняются. Подготавливаются необходимые материалы», - сообщили в полиции.