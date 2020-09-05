Президент РА напомнил Глобальному саммиту о провокационных действиях Азербайджана в дни COVID-19

Президент Армении Армен Саркисян, говоря на Глобальном саммите производства и индустриализации еще о коронавирусе, неопределенности в мире, меняющемся мире, раз напомнил, что на этапе, когда и Армения, и Азербайджан боролись с коронавирусом, Азербайджан развязал боевые действия на границе с Арменией.

Как передает Арменпресс, онлайн-саммит был организован Объединенными Арабскими Эмиратами и Организацией по развитию промышленности ООН (UNIDO) и проходил онлайн.

Президент РА Армен Саркисян выступил на обсуждении «Восстановление благосостояния в постэпидемическом мире». Президент рассказал о коронавирусе, о своих опасениях в этот период. Он отметил, что люди сконцентрированы в больших городах, где есть все условия для более быстрого распространения вируса. По словам Саркисяна, коронавирус является следствием, а не причиной происходящих вокруг нас изменений. Он отметил, что меняется весь мир.

"Во времена неопределенности, если вы теряете человеческое достоинство или человечность, очень легко стать ксенофобом, очень легко обвинять других в своих неудачах. И теперь я вижу проблемы в мире, которые возникают из-за того, что мы находимся на переходном этапе. Совсем недавно, когда Армения боролась с коронавирусом, когда наш сосед Азербайджан боролся с коронавирусом, Азербайджан развязал боевые действия на границе с Арменией. И где здесь здравый смысл?», - сказал президент.

Армен Саркисян также напомнил жесткую риторику Турции в тот период. «Это беспокоит меня как президента Армении, потому что это возвращает меня на 105 лет назад - в то время, когда в Османской Турции произошел Геноцид армян. И меня все больше и больше беспокоит то, что некоторые азербайджанские официальные лица говорили о подрыве Армянской атомной электростанции, что неслыханно. Удар по Армянской АЭС нанесет вред не только Армении, но и всем, особенно всем соседям - Грузии, Азербайджану, Турции. И это будет еще один «Чернобыль» в регионе», - сказал президент.

Он выразил надежду, что на этом переходном этапе человечество все же не потеряет здравый смысл.

Анна Григорян