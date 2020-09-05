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Татевик Ревазян вернулась в Армению

Татевик Ревазян вернулась в Армению

Находящаяся в декретном отпуске глава Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян вернулась в Армению из Дании.

Как  передает Арменпресс, в Ереване Ревазян разместила на своей странице в Facebook видео с дочерью.

«Делюсь с Монтеа своей любовью к ереванским фонтанам. Наконец-то мы вернулись в наш прекрасный Ереван», - написала Ревазян.

В марте стало известно, что начальник Главного управления гражданской авиации РА Татевик Ревазян  уехала в Данию в декретный отпуск, чтобы побыть с семьей. Позже Татевик Ревазян  заявила, что намерена вернуться в Армению после рождения ребенка,  как можно скорее. Ее первый ребенок, девочка, которую назвали Монтеа, родилась в мае.

      

Анна Григорян

 


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