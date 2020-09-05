Находящаяся в декретном отпуске глава Комитета гражданской авиации Татевик Ревазян вернулась в Армению из Дании.

Как передает Арменпресс, в Ереване Ревазян разместила на своей странице в Facebook видео с дочерью.

«Делюсь с Монтеа своей любовью к ереванским фонтанам. Наконец-то мы вернулись в наш прекрасный Ереван», - написала Ревазян.

В марте стало известно, что начальник Главного управления гражданской авиации РА Татевик Ревазян уехала в Данию в декретный отпуск, чтобы побыть с семьей. Позже Татевик Ревазян заявила, что намерена вернуться в Армению после рождения ребенка, как можно скорее. Ее первый ребенок, девочка, которую назвали Монтеа, родилась в мае.

Анна Григорян