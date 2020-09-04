В Ереване отметили День рождения Москвы

Москва отмечает свой День рождения – 873-летие. Вот уже второй год подряд, по инициативе Московского культурно-делового центра “Дома Москвы” в Ереване, День рождение столицы России отмечается также в Ереване. В этом году, из-за пандемии коронавируса, праздничные мероприятия пройдут в онлайн формате.

Как сообщает Арменпресс, трехдневные праздничные мероприятия стартовали 4 сентября видеоэкскурсией по залам Русского авангарда Национальной галереи Армении. Основные мероприятия намечены на 5-6-ое сентября.

Мариам Мерабова, Маргарита Позоян, Олег Погудин, Сона, Айко, Эрик Карапетян, Ангелина Каплан, Aлла Левонян и многие другие звезды выступят с песнями о Москве и Ереване. Прозвучат произведения, посвященные двум столицам.

Запланирована также детская концертная программа, в которой выступят ансамбль “Камертон” под руководством Наиры Гюрджинян, Борис и Анаит Адамяны, детская студия Арсена Григоряна, Мишел Григ (Мишa), Эрна Мир и другие.

Следующий праздничный концерт посвящен любимым мелодиям из советских кинофильмов. Ансамбль «Артсинема» исполнит музыку из кинофильмов «Дорога в цирк», «Служебный роман», «Ирония судьбы…» «Невеста с севера» и песни из других полюбившихся фильмов.

Мероприятия можно будет посмотреть на фейсбук страничке “Дома Москвы” и в официальных сетях.

«Москву и Ереван связывают вековые дружеские и партнерские отношения, духовное родство, взаимных интерес к традициям и обычаям друг друга. Сегодня тоже, 2 страны продолжают развивать и всесторонне укреплять партнерские отношения. В рамках данного сотрудничества важна также роль центра «Дом Москвы», который способствует развитию культурных, партнерских, гуманитарных связей между столицами наших стран, содействует популяризации русского языка, развивает туризм между двумя столицами и государствами. Уверен, что эти мероприятия будут способствовать развитию культурного диалога – став ярким свидетельством вековой дружбы русского и армянского народов», - отметил Генеральный директор центра «Дом Москвы» в Ереване Ваграм Карапетян.

Гарик Мартиросян, Карен Аванесян, Ирина Броневицкая и многие другие знаменитости в своих видеообращениях поздравили День рождения столицы и подчеркнули важность проведения праздничных мероприятий в Ереване.

«Для меня, как для человека, который родился и вырос в Ереване, особенная радость, что мой родной город, благодаря стараниям центра «Дом Москвы» отмечает день рождения прекрасной Москвы. Москва стала для меня вторым домом, я долгие годы уже живу и работаю здесь. Радостно, что даже в онлайн формате мы объединились вокруг этого замечательного мероприятия, который еще больше укрепят дружбу армянского и русского народов», - отметил юморист, ведущий Гарик Мартиросян.

«Для меня Москва и Ереван родные города, которые очень похожи друг на друга. Идешь по Еревану, как будто-бы Москва – улица Пушкина, площадь Сахарова, кинотеатр Москва. Ходишь по Москве, ощущаешь себя в Ереване: Армянский переулок, магазин “Армения”. Очень рад, что в нашей Армении отмечают День города Москвы»,- рассказывает юморист Карен Аванесян.

Кроме онлайн мероприятий, в рамках Дня Москвы совместно с Академией шахмат Армении и Шахматной федерацией Москвы проводятся шахматный, а Федерацией шашек Армении – турнир по шашкам.

В рамках Дня Москвы намечается открытие Русского центра в Центральной библиотеке им. Ав. Исаакяна г. Еревана и передача учебников в русские классы общеобразовательных школ Армении.

Все праздничные мероприятия проводятся по инициативе Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы, Государственного унитарного предприятия Москвы «Московский центр международного сотрудничества», Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» в Ереване при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Армения и мэрии г. Еревана.