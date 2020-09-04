Режим ЧП в Армении не будет продлен

Национальное Собрание Армении во втором чтении и полностью приняло законодательный пакет, представленный правительством, благодаря которому не продлено чрезвычайное положение. Данный пакет законов позволит исполнительной власти ввести режим карантина. Как сообщает Арменпресс, законопроект принят 70 голосами "за" и 19 "против".

Представленный правительством законодательный пакет, согласно которому будет предоставлена возможность не продлевать чрезвычайное положение в Армении. Если изменения законодательного пакета будут приняты до 11 сентября, то чрезвычайное положение больше не будет продлено, а после его завершения начнут действовать мероприятия, предлагаемые данными проектами. Согласно проекту, в случае ввоза, проникновения инфекционных заболеваний на территорию Республики Армения, опасности их возникновения и распространения, вспышек, эпидемий, а также возникновения чрезвычайной ситуации может быть установлен карантин. Карантин возможно устанавливать на разных территориях, по предложению уполномоченного органа государственного управления в области здравоохранения, губернатора или мэра Еревана и правительства. Карантин предусматривает установление особого режима въезда и выезда в зону карантина, временное прекращение или ограничение сообщения через государственную границу, ограничение права свободного передвижения лиц или передвижения транспортных средств, самоизоляция/изоляция.