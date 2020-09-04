Давид Тоноян принял участие в совместном заседании глав оборонных ведомств стран СНГ, ШОС и ОДКБ

Министр обороны Армении Давид Тоноян в Москве принял участие в совместном заседании глав оборонных ведомств государств-членов СНГ, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ОДКБ. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра обороны Шушан Степанян.

В своем вступительном слове министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что это первая встреча такого уровня и выразил уверенность, что международное военное сотрудничество после этой встречи активизируется, а итоги заседания станут прочной основой для углубления взаимодействия оборонных ведомств.

Специалисты Минобороны России презентовали первую в мире зарегистрированную российскую вакцину от новой коронавирусной инфекции CoViD-19.

Руководители военных ведомств также посетили музейный комплекс "Дорога памяти" и Главный храм Вооруженных Сил России в Подмосковье.

Министры обороны Армении нашел с помощью интерактивного портала комплекса "Дорога памяти" факты о своем дедушке - Ованеса Погосовиче Акобове, участвовавшем в Великой Отечественной войне

Музейный комплекс "Дорога памяти" создан, чтобы увековечить память всех советских солдат. Сейчас в нем 33 миллиона записей и фотографий об участниках Великой Отечественной войны.

В рамках заседания был подписан ряд документов в рамках СНГ-ОДКБ.