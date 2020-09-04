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ШОС, СНГ и ОДКБ проведут первые совместные учения по борьбе с терроризмом

ШОС, СНГ и ОДКБ проведут первые совместные учения по борьбе с терроризмом

Министры обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ договорились расширять сотрудничество в борьбе с терроризмом - первые совместные учения пройдут в рамках маневров "Кавказ-2020", сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Предложено совместные задачи по борьбе с терроризмом отработать в конце сентября на стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", - сказал он по итогам заседания министров обороны стран ШОС, СНГ и ОДКБ.

По словам Шойгу, в совместном коммюнике министры обороны назвали борьбу с терроризмом и экстремизмом своим приоритетом.

В каком именно формате пройдут первые совместные учения, пока не уточняется.

 

 


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