Я не думаю, что Северная Македония - фаворит: Ароян

По мнению защитника национальной сборной Армении Вараздата Арояна, в стартовом матче квалификационного раунда Лиги Наций Северная Македония не является фаворитом.

“Не думаю, что Северная Македония - фаворит. Ее преимущество лишь в том, что мы играем на их поле. Мы хорошо знакомы с ними. Футбол - это также игра ошибок. В нашей предыдущей игре мы ошибались, а в ответном матче больше ошибались они. На мой взгляд, в нашей группе фаворитов нет. Единственная команда, с которой мы не знакомы, - это сборная Эстонии”, - сказал Ароян на предматчевой пресс-конференции.

Ранее стало известно, что главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капарос огласил состав национальной команды, в котором отсутствуют имена полузащитника итальянской “Ромы” Генриха Мхитаряна, а также нападающего немецкого “Хоффенхайма” Саркиса Адамяна и полузащитника кипрского АЕЛ Геворга Казаряна. Генрих Мхитарян сообщил Хоакину Капаросу, что он сейчас находится в отпуске, в последнее время не тренировался и не может продемонстрировать все свои возможности, так как находится не в хорошей форме.

Сборная Армении в Лиге наций стартует выездным матчем против Северной Македонии, который состоится 5-го сентября. Через 3 дня сборная Армении во втором туре примет сборную Эстонии.

Подготовила Варвара Айрапетян