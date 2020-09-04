В ВОЗ подтвердили, что сожалеют о решении США выйти из организации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сожалеет о решении США выйти из ее состава. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, oб этом заявила в пятницу на брифинге в Женеве ее официальный представитель Маргарет Харрис.

Комментируя по просьбе журналистов заявление Соединенных Штатов о том, что до официального выхода 6 июля 2021 года Вашингтон будет постепенно сокращать масштабы своего взаимодействия с этой структурой ООН, Харрис сказала: "В целом, хотела бы повторить наши предыдущие заявления на этот счет: мы сожалеем".

Соединенные Штаты до официального выхода из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 6 июля 2021 года будут постепенно сокращать масштабы своего взаимодействия с этой структурой ООН и отзывать прикомандированных американских экспертов. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус. По ее словам, США "в том числе будут отзывать прикомандированных сотрудников министерства здравоохранения и социальных служб [США] из штаб-квартиры ВОЗ, региональных офисов и офисов в отдельных странах, перенаправляя этих экспертов в другие места".

Президент США Дональд Трамп 29 мая объявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивала американская администрация. При этом Трамп в очередной раз обвинил ВОЗ в том, что она якобы оказалась под полным контролем Китая.