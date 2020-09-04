Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей

Немецкая полиция обнаружила тела пяти детей в одной из квартир в доме в городе Золинген, земля Северный Рейн-Вестфалия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал n-TV.

По словам министра внутренних дел земли Герберта Ройля, тела детей нашла днем в четверг бабушка, проживающая в другом городе. У дома убитых собрались кареты скорой помощи и полицейские машины, место происшествия оцеплено.

Как сообщил Ройль, 27-летняя мать погибших детей пыталась покончить с собой на вокзале Дюссельдорфа вместе с 11-летним сыном. Женщина получила серьезные ранения и была доставлена в больницу, мальчик не пострадал.

По данным полиции, погибшие братьям и сестрам было от одного до восьми лет. Выживший мальчик отправлен к родственникам.

Главной подозреваемой в гибели детей является их мать, немка по национальности. Причины случившегося пока не установлены.